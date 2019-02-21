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На востоке Китая мужчина с расстройством психики напал с ножом на прохожих: ранены 11 человек
21.2.2019 18:38
Фото: livejournal.com
В Китае 11 человек пострадали в результате нападения мужчины с расстройством психики, передает ТАСС.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция.
ЧП случилось в городе Цзиань, который расположен в китайской провинции Цзянси на востоке страны. Как указано в официальном аккаунте мессенджера WeChat регионального Управления общественной безопасности, ранения получили одиннадцать человек.
По предварительным данным, мужчина, вооруженный ножом, начал наносить удары случайным прохожим. Инцидент произошел в толпе на улице Шаошаньси (район Цзичжоу) ранним утром, когда люди спешили на работу и учебу.
Нападавший был сразу же задержан полицейскими, которые несли уличное дежурство. Обезвредить мужчину помогали очевидцы, отмечают китайские СМИ.
В числе пострадавших - студенты и несколько добровольных помощников полиции. Все раненые были незамедлительно доставлены в больницу. По словам врачей, состояние пострадавших удовлетворительное, к счастью, угрозы для жизни не выявлено.
В полиции уже установили, что причастный к нападению 33-летний мужчина страдает от расстройства психики.
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