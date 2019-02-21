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В Дакке более 80 человек погибли при пожаре, охватившем несколько жилых домов
21.2.2019 12:15
Фото: cdn.ar.com
Более восьмидесяти человек погибли в столице Бангладеш в результате крупного пожара.
В больницы с места ЧП доставлены не менее пятидесяти пострадавших. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.
Как информирует The Bangladesh Observer, пожар начался вечером минувшей среды, 20 февраля, в городе Дакке. Сначала огонь охватил четырехэтажный жилой дом, а потом перекинулся на соседние здания.
Первые сообщения о ЧП начали поступать в экстренные службы примерно в 22:30 по местному времени (19:30 по Москве). К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены пять домов.
Ранее представители столичных властей подтвердили сведения о сорока жертвах пожара. По мере продолжения разбора завалов печальная цифра менялась.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Согласно предварительным выводам специалистов, возгорание могло начаться после взрыва газового баллона. Кроме того, рассматривается и ряд других версий - в жилом здании, находился эпицентр пожара, складировались химикаты.
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