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В Дакке более 80 человек погибли при пожаре, охватившем несколько жилых домов


21.2.2019 12:15
В Дакке более 80 человек погибли при пожаре, охватившем несколько жилых домовФото: cdn.ar.com

Более восьмидесяти человек погибли в столице Бангладеш в результате крупного пожара.

В больницы с места ЧП доставлены не менее пятидесяти пострадавших. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Как информирует The Bangladesh Observer, пожар начался вечером минувшей среды, 20 февраля, в городе Дакке. Сначала огонь охватил четырехэтажный жилой дом, а потом перекинулся на соседние здания.

Первые сообщения о ЧП начали поступать в экстренные службы примерно в 22:30 по местному времени (19:30 по Москве). К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены пять домов.

Ранее представители столичных властей подтвердили сведения о сорока жертвах пожара. По мере продолжения разбора завалов печальная цифра менялась.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Согласно предварительным выводам специалистов, возгорание могло начаться после взрыва газового баллона. Кроме того, рассматривается и ряд других версий - в жилом здании, находился эпицентр пожара, складировались химикаты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 310

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