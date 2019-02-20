Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Понимание безопасности формируется под влиянием представлений о прошлом

20.2.2019 22:38

Фото: bing.net



Ученым удалось установить, как на понимание безопасности в обществе влияют коллективные представления о прошлом, передает ТАСС.



Взаимодействие между тремя переменными: коллективной памятью, идентичностью и представлениями о безопасности исследователи смогли описать при помощи "модели секьюритизации".



В исследовательский коллектив входили российские ученые - специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) вместе с австрийскими, германскими, голландскими и польскими коллегами смогли выяснить, как коллективная память (принятые в обществе представления о прошлом), оказывают влияние на понимание обществом безопасности. О результатах этой масштабной работы, продолжавшейся в течение трех лет, рассказали в российском Министерстве науки и высшего образования.



Руководил международным коллективом ученых директор института истории и международных отношений ЮФУ Виктор Апрыщенко, отметили в ведомстве. В ходе исследования ученые изучили современные кейсы, в состав которых входили представления о конфликтах, происходивших за последний век. Кроме того, анализировалось то, как они применяются в практиках конструирования идеи безопасности.



В результате специалисты сумели доказать взаимосвязь между коллективной памятью и представлениями о безопасности. Кроме того, выяснилось, что профессиональные историки во многом несут ответственность за формирование образа прошлого и сформировавшиеся в обществе смыслы безопасности.



Автор: Злата Богатова

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