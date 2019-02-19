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Макаревич: надо признать, что большинство людей являются идиотами
17:05
Фото: topwar.ru
Идиотами являются около 80 процентов жителей Земли, и людям нужно просто признать этот факт, считает лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.
Музыкант, интервью с которым опубликовала Lenta.ru, отметил, что лишь цитирует писателя Эдгара По.
Несмотря на отсылку к писателю, заявление музыканта уже вызвало большой резонанс.
В рамках этого интервью Андрей Макаревич также поделился рассказом о деятельности в общественном совете комитета Госдумы по культуре. Артист отметил, что после первого заседания у него появилась надежда на изменения, которые могут произойти в нашей стране.
Как заявил Макаревич, члены совета могут придерживаться различных мнений по политическим и другим вопросам, однако в вопросах, связанных с культурой, они согласны.
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