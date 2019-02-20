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В Канаде при пожаре погибли семь детей
20.2.2019 07:08
Фото: vk.me
Власти канадского города Галифакс подтвердили сведения о гибели семи детей в результате пожара.
Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы, сообщает РИА Новости.
Как указывается в сообщении на портале муниципального правительства Галифакса, ЧП случилось в южной части города, жертвами трагедии стали семь детей из одной семьи.
Со ссылкой на источники в экстренных службах канадские СМИ пишут о том, что спастись смогли лишь двое взрослых - мужчина и женщина. Выбраться из дома им помогли сотрудники оперативных структур. К моменты их прибытия огнем были объяты первый и второй этажи жилого здания. Сведений о том, что могло стать причиной возгорания, пока не поступало. Начато расследование.
В прессе также появились публикации о том, что семья приехала в Канаду из Сирии. Как рассказали соседи, младшему из погибших детей было лишь три месяца от роду, а старший отметил 17-летие.
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