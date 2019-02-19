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Польша настаивает на том, что власти Израиля должны принести извинения
19.2.2019 21:59
Фото: ej.by
В Варшаве по-прежнему ожидают извинений от Израиля за возмутительные высказывания об антисемитизме поляков, заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. По словам высокопоставленного дипломата, необходима "решительная и однозначная" реакция со стороны руководства еврейского государства.
В Польше продолжают ожидать официальных извинений после высказываний представителей израильского руководства - премьер-министра и главы дипломатического ведомства, говоривших об антисемитизме поляков. Соответствующее заявление сделал замглавы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
Выступая на пресс-конференции, Шимон Шинковский вель Сенк подчеркнул, что "ничего не изменилось". Форму извинений, на которые рассчитывает польское руководство, Варшава предоставляет выбирать израильским властям. В Польше лишь настаивают на том, что реакция на случившееся должна являться "решительной и однозначной".
В случае, если извинения со стороны Израиля не последуют, вероятны разнообразные последствия - выбор их очень велик, отметил польский дипломат.
Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху и глава МИД Израиля Исраэль Кац позволили себе высказывания об антисемитизме поляков, на которые весьма остро отреагировали в Варшаве.
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