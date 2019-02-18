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Израильского посла вызвали в МИД Польши
18.2.2019 17:53
Фото: ej.by
Израильского посла вызвали в МИД Польши после высказываний главы дипломатического ведомства еврейского государства.
Как заявил ранее Исраэль Кац, польский народ с молоком матери впитал антисемитизм.
По данным ТАСС, польское внешнеполитическое министерство вызвало израильского посла в республике Анну Азари. Причиной стали реплики, допущенные главой МИД Израиля Исраэля Каца об антисемитизме поляков.
Ранее на высказывания Каца уже отреагировал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Прокомментировав реплики министра, представитель Варшавы назвал их совершенно недопустимыми.
На вторник планировалась встреча лидеров стран Вишеградской группы (V4 - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с представителями израильского руководства. В случае, если официальный Иерусалим не отреагирует на высказывания своего министра, Варшава не будет участвовать в этом мероприятии, подчеркивал Моравецкий.
В минувшие выходные Матеуш Моравецкий отменил ранее намеченный визит в Иерусалим. Причиной этого решения стали публикации в израильских СМИ о сотрудничестве поляков с нацистами. Пресса цитировала соответствующие слова премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
Кац, отреагировав на сложившуюся ситуацию, решил подчеркнуть, что Нетаньяху "выразился ясно". Кроме того, министр отметил, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". Израильский дипломат также добавил, что в его стране не будут прислушиваться к чужому мнению, когда речь идет о том, как выражаться и как помнить павших.
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