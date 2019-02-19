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Ликвидированный в Дагестане боевик в прошлом был судим и недавно вышел на свободу


19.2.2019 19:27
Ликвидированный в Дагестане боевик в прошлом был судим и недавно вышел на свободуФото: flexcom.ru

В Дагестане установлена личность боевика, ликвидированного в ходе контртеррористической операции.

Напомним, сотрудники спецслужб проводили мероприятия на территории Дербентского района.

Как передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник в местных силовых структурах, ранее правоохранители блокировали один из домов в селе Белиджи. Заброшенное здание расположено неподалеку от дома, где проживают родственники уничтоженного боевика.

По данным спецслужб, в ходе КТО был нейтрализован Сахиб Абакаров, 1996 года рождения. Ранее предполагалось, что в блокированном здании могут быть несколько боевиков, но позже выяснилось, что молодой человек находился там один.

Силовики обнаружили на месте ЧП алюминиевую пудру, селитру и ряд других компонентов, которые могут использоваться в процессе изготовления взрывных устройств.

Отмечается, что Сахиб Абакаров ранее уже был осужден за преступления террористической направленности и приговорен к лишению свободы. Не так давно он вышел из колонии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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