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В Дербентском районе Дагестана объявили режим КТО


19.2.2019 15:23
В Дербентском районе Дагестана объявили режим КТОФото: bcm.ru

На территории Дербентского района Дагестана объявлено о введении режима контртеррористической операции (КТО).

Силовики осуществляют спецмероприятия, начиная с 10.55 по местному времени.

Как передает агентство "Интерфакс-ЮГ", о завершении режима действия КТО будет объявлено дополнительно. Пока же в пределах указанной территории силовики проводят мероприятия, предусматривающие некоторые временные ограничения.

Со ссылкой на источники в республиканском оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) отмечается, что официально режим КТО был введен в действие в 10:55 по местному времени, он охватывает район в административных границах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 338

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