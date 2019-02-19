|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Дербентском районе Дагестана объявили режим КТО
19.2.2019 15:23
Фото: bcm.ru
На территории Дербентского района Дагестана объявлено о введении режима контртеррористической операции (КТО).
Силовики осуществляют спецмероприятия, начиная с 10.55 по местному времени.
Как передает агентство "Интерфакс-ЮГ", о завершении режима действия КТО будет объявлено дополнительно. Пока же в пределах указанной территории силовики проводят мероприятия, предусматривающие некоторые временные ограничения.
Со ссылкой на источники в республиканском оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) отмечается, что официально режим КТО был введен в действие в 10:55 по местному времени, он охватывает район в административных границах.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|