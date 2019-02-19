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В Пятигорске юная компания ночью попала в ДТП: погибла 17-летняя девушка


19.2.2019 11:40
В Пятигорске юная компания ночью попала в ДТП: погибла 17-летняя девушкаФото: livejournal.com

Полиция города Пятигорска выясняет обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погибла 17-летняя девушка.

Предположительно, компания молодых людей в ночное время устроила катания на автомобиле.

Как рассказали представители УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, трагический инцидент случился накануне вечером, 18 февраля, на нулевом километре автодороги "СЗО города Пятигорска". Примерно в 23:30 по местному времени 22-летний водитель машины ВАЗ-21099 на полном ходу врезался в бордюр и отбойник. Сразу после этого транспортное средство перевернулось.

Одна из пассажирок скончалась на месте от полученных ранений. Водителя, его 20-летнего приятеля и еще одну 17-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу. Установлено, что все, кто находился в автомобиле, являются жителями Георгиевского городского округа.

В полиции также рассказали, что водитель, севший за руль около полугода назад, уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, включая не пристегнутый ремень безопасности. В момент аварии никто в машине также не был пристегнут.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 412

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