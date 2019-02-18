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Украинские диверсанты подорвались на минном поле при попытке попасть в ЛНР


00:41
Украинские диверсанты подорвались на минном поле при попытке попасть в ЛНРФото: livejournal.com

По меньшей мере двое украинских силовиков погибли в результате подрыва на минном поле, когда пытались проникнуть на территорию ЛНР. Как передает РИА Новости, в группу в общей сложности входило двенадцать диверсантов.

Со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко сообщается, что в составе диверсионной группы было двенадцать военнослужащих восьмого отдельного полка спецназначения.

Как заявил Андрей Марочко, прокомментировав инцидент, со стороны ополченцев даже не вели огонь на поражение, когда украинские "горе-спецназовцы" вышли на заминированный участок. При подрыве пять украинских диверсантов были тяжело ранены либо погибли. Троих из них практически сразу эвакуировали с места ЧП, однако тела двоих остаются на минном поле.

Напомним, ранее стало известно о взрывах в самом центре Донецке, два из которых случились около гостиницы Park inn, где проживают члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным представителей силовых структур ДНР, сработавшие около отеля устройства могли быть сброшены с беспилотника. К запуску дрона, предположительно, причастна украинская сторона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 306

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