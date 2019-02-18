|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Украинские диверсанты подорвались на минном поле при попытке попасть в ЛНР
00:41
Фото: livejournal.com
По меньшей мере двое украинских силовиков погибли в результате подрыва на минном поле, когда пытались проникнуть на территорию ЛНР. Как передает РИА Новости, в группу в общей сложности входило двенадцать диверсантов.
Со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко сообщается, что в составе диверсионной группы было двенадцать военнослужащих восьмого отдельного полка спецназначения.
Как заявил Андрей Марочко, прокомментировав инцидент, со стороны ополченцев даже не вели огонь на поражение, когда украинские "горе-спецназовцы" вышли на заминированный участок. При подрыве пять украинских диверсантов были тяжело ранены либо погибли. Троих из них практически сразу эвакуировали с места ЧП, однако тела двоих остаются на минном поле.
Напомним, ранее стало известно о взрывах в самом центре Донецке, два из которых случились около гостиницы Park inn, где проживают члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным представителей силовых структур ДНР, сработавшие около отеля устройства могли быть сброшены с беспилотника. К запуску дрона, предположительно, причастна украинская сторона.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|