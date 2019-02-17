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Взорвавшиеся в центре Донецка устройства могли быть сброшены беспилотниками
12:12
Фото: vk.me
В самом центре Донецка произошли несколько взрывов. По данным РИА Новости, это случилось около гостиницы, в номерах которой остановились члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Со ссылкой на источники в силовых структурах и экстренных службах ДНР уточняется, что около отеля Park inn сработали сразу два устройства.
Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Третий взрыв произошел неподалеку от отеля, взрывное устройство сработало на расположенном рядом пустыре, отметили представители местных властей. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты, работающие на месте происшествия. Отмечается, что сработавшие в центре Донецка взрывные устройства могли быть сброшены с беспилотника.
По данным агентства "Интерфакс", ЧП случилось неподалеку от здания восьмого корпуса Донецкого национального технического института и спортивного комплекса "Шахтер", а также указанной гостиницы. На асфальте остались три воронки.
Как полагают эксперты, речь идет о доставленных дроном трех маломощных безоболочных взрывных устройствах.
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