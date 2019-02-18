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Полиция задержала женщину, потерявшую в лесу шестилетнего сына
18.2.2019 23:42
Фото: livejournal.com
Столичная полиция задержала мать мальчика, который провел ночь на территории национального парка Лосиный остров.
Ранее женщина обратилась в экстренные службы, заявив о том, что у нее пропал сын. По словам матери, ребенок якобы убежал от нее в заповедник.
По данным РИА Новости, после проверки следователями было принято решение о задержании 33-летней матери мальчика, который провел ночь в заповеднике Лосиный остров. Женщина первоначально рассказывала о том, что не смогла отыскать шестилетнего сына, когда заехала в парк по его просьбе. Мать пришла с заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы около 5:35 понедельника, отмечали представители СКР.
В ходе начатых поисков ребенка 2012 года рождения удалось отыскать. Мальчик находился на автозаправочной станции, расположенной рядом с парком. После того, как малыша обнаружили, его осмотрели врачи. Затем с ним начали работать психологи, выясняя обстоятельства ЧП.
Ранее по факту инцидента уже возбудили уголовное дело.
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