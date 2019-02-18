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В Канаде после железнодорожной аварии разлилась нефть


18.2.2019 06:35
В Канаде после железнодорожной аварии разлилась нефтьФото: egemen.kz

В Канаде ликвидируют разлив нефти, произошедший после схода поезда с рельсов.

Инцидент случился на территории провинции Манитоба, которая расположена в центре страны, сообщает РИА Новости.

В общей сложности с рельсов сошли тридцать семь цистерн, после чего был зафиксирован разлив неочищенной нефти. Общая площадь разлития официальные источники пока не уточняют.

По данным местного издания Winnipeg Free Press, ЧП случилось в 03.30 в субботу по местному времени (12.30 субботы по Москве). Газета указывает, что авария произошла на оживленном участке одной из самых загруженных железнодорожных в Канаде.

Сведений о пострадавших либо возгорании нефти нет, не уточняются пока и вероятные причины схода вагонов. На месте происшествия работают сотрудники экологического подразделения железной дороги. Сколько времени могут потребовать мероприятия по очистке, остается неизвестным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 288

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