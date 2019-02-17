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Женская сеть myJulia.ru
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Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека и покинула место аварии
17.2.2019 17:27
Фото: julia-music.ru
В Москве задержали певицу Юлию Райнер, которая ранее принимала участие в шоу "Голос".
По данным СМИ, артистка скрылась с места ДТП, насмерть сбив водителя такси.
Как передает РИА Новости, информацию о смертельной аварии на Ленинградском шоссе уже подтвердили в пресс-службе столичного ГИБДД. Погибший мужчина вышел из своего автомобиля, чтобы осмотреть его. В этот момент на него был совершен наезд. От полученных травм таксист скончался.
Женщина, управлявшая машиной BMW X6, с места аварии скрылась. Столичным правоохранителям удалось вскоре ее отыскать и задержать. Обстоятельства инцидента выясняются.
В правоохранительных органах также отметили, что речь действительно идет о Юлии Гавриловой (настоящее имя певицы).
Пресс-агент Юлии Райнер от каких-либо комментариев по поводу случившегося пока предпочитает отказываться.
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