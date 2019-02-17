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Полиция вернула паспорта российской паре, жонглировавшей ребенком в Куала-Лумпуре


17.2.2019 15:53
Полиция вернула паспорта российской паре, жонглировавшей ребенком в Куала-ЛумпуреФото: кадр видео с youtube.com

Молодым супругам из России, которых ранее задержали в столице Малайзии за жонглирование младенцем, возвратили документы.

Напомним, ранее семейная пара уже изложила свою версию событий, произошедших в Куала-Лумпуре.

Как отметил глава семейства, после ряда бесед с сотрудниками полиции и органов соцзащиты история "закончилась хорошо". По словам россиянина, ребенка также осмотрели медики, не обнаружив ничего подозрительного.

Семейную пару 27 и 28 лет ранее задержали полицейские на улице Куала-Лумпура. Супруги находились в тот момент рядом со своими знакомыми - уличными музыкантами. Во время их представления глава семейства проводил динамическую гимнастику с собственной дочерью младенческого возраста. В результате мужчину заподозрили в том, что он пытается таким образом заработать деньги. Россияне эти сведения решительно опровергли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 325

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