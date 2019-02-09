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Россияне, жонглировавшие младенцем в Малайзии, прокомментировали инцидент
9.2.2019 22:16
Фото: кадр видео с youtube.com
Жонглировавшие младенцем в Малайзии россияне решили прокомментировать свое задержание, передает РИА Новости. Ранее супругов задержали в Куала-Лумпуре по подозрению в жестоком обращении с маленькой дочерью. Кроме того, один из прохожих решил, что пара пытается таким образом заработать.
Разместив видеоролик в Сети, супруги 27 и 28 лет решили изложить собственную версию случившегося. По их словам, они не пытались собирать деньги. Рядом с уличными музыкантами пара оказалась случайно - увидев друзей, они попросту проводили с ними время. При этом отец решил заняться так называемой динамической гимнастикой со своей маленькой дочерью.
Однако полиция Куала-Лумпура, увидев, как мужчина жонглирует четырехмесячным младенцем на глазах у многочисленной публики, доставила семейство в отделение. Врачи осмотрели ребенка, не выявив никаких травм. Вскоре родителей вместе с дочерью отпустили домой.
Как пояснили россияне, они стараются заботиться о своем здоровье, правильно питаясь и занимаясь гимнастикой. После рождения ребенка они приучают к такому образу жизни и малышку. Судя по опубликованным в Сети кадрам, четырехмесячная девочка выглядит вполне здоровой, упитанной и довольной.
Будут ли малайзийские правоохранители продолжать расследование, выяснится в течение ближайших нескольких дней, пояснили родители.
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