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На юго-востоке Москвы в драке погибли двое работников автомойки
17.2.2019 15:05
Фото: tvc.ru
Столичная полиция выясняет обстоятельства драки, в которой погибли два человека, передает ТАСС.
ЧП случилось на территории автомоечного комплекса на юго-востоке Москвы.
Как рассказала официальный представитель столичного ГСУ СКР Юлия Иванова, инцидент зафиксирован около здания по Волгоградскому проспекту. К настоящему времени установлено, что участниками драки стали работниками автомоечного комплекса.
Погибли двое мужчин - один скончался на месте ЧП еще до прибытия медиков, а другой - в больнице. Причины смерти пострадавших не уточняются.
Предположительно, причиной драки стал случившийся ранее конфликт на бытовой почве. Следственные органы по итогам проверки уже приняли решение о возбуждении уголовного дела (статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего).
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