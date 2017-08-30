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МЧС: Под завалами корпуса вуза, обрушившегося в Петербурге, людей не обнаружено
10:34
Фото: diapazon.kz
При разборе завалов обрушившегося корпуса вуза в Петербурге людей не найдено.
В числе основных версий - ошибочные действия во время ремонтных работ, которые проводились в ходе реконструкции здания.
По данным МЧС, людей под завалами быть не должно. Однако пока нельзя полностью исключать возможность того, что кто-либо случайно оказался в ремонтируемом крыле здания, заявил глава ведомства Евгений Зиничев.
Как отметил министр, спасатели примутся за работу сразу после того, как завершат свои действия представители Следственного комитета. По словам Зиничева, предстоит сначала укрепить перекрытия опорами, а затем снять представляющие угрозу нависающие конструкции. Сразу после этого спасатели начнут разбирать завалы.
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о том, что мероприятия по ликвидации происшествия сейчас осуществляются в штатном режиме, в соответствии с указаниями, которые были даны после экстренного совещания.
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