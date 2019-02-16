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В Петербурге рухнули конструкции в здании университета ИТМО: под завалами могут быть люди
16.2.2019 19:05
Фото: rbk.ru
В Петербурге произошло обрушение перекрытий в здании университета.
Как информирует ТАСС, повреждены конструкции со второго по пятый этажи. Сколько людей могут оставаться под завалами, пока остается неизвестным.
ЧП случилось в Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Со ссылкой на представителей регионального главка МЧС России уточняется, что перекрытия обрушились с пятого по второй этажи.
На месте обрушения сейчас продолжают работу сотрудники экстренных служб Северной столицы. Достоверных данных о пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Неизвестными пока остаются и вероятные причины случившегося. Обстоятельства ЧП выясняются.
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