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На границе ХМАО и Тюменской области после ДТП перекрыли движение по федеральной трассе
15.2.2019 10:16
Фото: vk.me
После крупной дорожной аварии пришлось полностью перекрыть движение по участку федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, передают российские СМИ.
Со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области уточняется, что две грузовые и одна легковая машины столкнулись на мосту.
После масштабного ДТП с участием грузовых автомобилей "Скания" и "МАЗ", а также легковой машины сегодня утром было перекрыто движение на трассе в обоих направлениях. Автоинспекторы координировали действия водителей, организовав объездной путь через город Горноправдинск (ХМАО).
В мероприятиях по ликвидации аварии было задействовано семь единиц спецтехники.
Ранее стало известно об аварии, которая случилась на мосту через реку Вах. ДТП зафиксировано на границе Тюменской области и ХМАО. В результате столкновения в больницу с травмами были экстренно доставлены водители обоих грузовиков. Информации о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства аварии выясняются. На данный момент представители правоохранительных органов не дали комментариев о вероятных причинах столкновения.
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