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В индийском штате Джамму и Кашмир число жертв подрыва автобуса с военными возросло до 30


05:14
В индийском штате Джамму и Кашмир число жертв подрыва автобуса с военными возросло до 30Фото: bd24live.com

На юге индийского штата Джамму и Кашмир прогремел взрыв, жертвами которого стали как минимум тридцать военных, пишет газета The Times of India. Со ссылкой на данные местных властей уточняется, что ранения получили не менее двадцати силовиков.

Как заявили врачи, состояние некоторых раненых остается тяжелым, поэтому они не исключают, что количество погибших жертв может увеличиться.

Инцидент в округе Пулвама прокомментировал индийский премьер-министр Нарендра Моди. Выразив осуждение организаторам теракта, он высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Правоохранительные органы приступили к расследованию ЧП. Установлено, что около автобуса, перевозившего военных, взлетела на воздух заминированная машина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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