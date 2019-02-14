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В Красноярске два человека погибли при взрыве газа в жилом доме


04:33
В Красноярске два человека погибли при взрыве газа в жилом домеФото: Следственный комитет РФ

В Красноярске до двух человек возросло количество погибших в результате бытового газа, передают российские СМИ.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб. Ведется разбор завалов.

Со ссылкой на представителей краевого главка МЧС сообщается, что жертвами взрыва стали два человека. Ранее поступила информация об одной погибшей женщине.

ЧП случилось примерно в 21 час по местному времени. Бытовой газа в баллоне взорвался в одной из квартир дома, расположенного по адресу: улица Кандагарская, 3. В этом здании в общей сложности проживали двадцать человек.

При взрыве, эпицентр которого находился на втором этаже, шесть квартир были разрушены, еще десять - частично повреждены.

Следственные органы региона уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

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