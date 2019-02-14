|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Красноярске два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
04:33
Фото: Следственный комитет РФ
В Красноярске до двух человек возросло количество погибших в результате бытового газа, передают российские СМИ.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб. Ведется разбор завалов.
Со ссылкой на представителей краевого главка МЧС сообщается, что жертвами взрыва стали два человека. Ранее поступила информация об одной погибшей женщине.
ЧП случилось примерно в 21 час по местному времени. Бытовой газа в баллоне взорвался в одной из квартир дома, расположенного по адресу: улица Кандагарская, 3. В этом здании в общей сложности проживали двадцать человек.
При взрыве, эпицентр которого находился на втором этаже, шесть квартир были разрушены, еще десять - частично повреждены.
Следственные органы региона уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|