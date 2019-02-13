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Названо имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД России
16:23
Фото: livejournal.com
В здании российского внешнеполитического ведомства найдено тело сотрудника министерства, передает РИА Новости.
В МИД отметили, что официальный "некролог будет представлен позже".
По данным агентства, в здании МИД на Смоленской-Сенной площади был найден мертвым дипломатический работник Олег Кривов.
Какие-либо подробности случившегося, включая причины смерти сотрудника министерства, пока не уточняются.
Ранее сведения о кончине работника внешнеполитического ведомства РФ распространились в средствах массовой информации и Telegram-канале 112.
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