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Названо имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД России
Названо имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД России
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Названо имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД РоссииНазвано имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД России
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Названо имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД России


16:23
Названо имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД РоссииФото: livejournal.com

В здании российского внешнеполитического ведомства найдено тело сотрудника министерства, передает РИА Новости.

В МИД отметили, что официальный "некролог будет представлен позже".

По данным агентства, в здании МИД на Смоленской-Сенной площади был найден мертвым дипломатический работник Олег Кривов.

Какие-либо подробности случившегося, включая причины смерти сотрудника министерства, пока не уточняются.

Ранее сведения о кончине работника внешнеполитического ведомства РФ распространились в средствах массовой информации и Telegram-канале 112.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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