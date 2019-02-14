Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иране смертник атаковал автобус с военными: погибли более 40 человек

14.2.2019 15:25

Фото: tasnimnews.com



На юго-востоке Ирана более сорока человек погибли в результате атаки смертника, передают зарубежные СМИ.



По предварительным данным, в числе жертв теракта - бойцы спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).



Ранее телевизионный канал Press TV передал сведения о двадцати погибших силовиках, столько же пострадали. Спустя некоторое время местные власти уточнили информацию о количестве жертв и раненых.



Как передает агентство Fars, в результате нападения погиб сорок один человек. В числе жертв инцидента - бойцы формирований "Аль-Кудс" - подразделений спецназа КСИР, а также местные жители.



Правоохранительные органы приступили к расследования случившегося. Уже известно, что заминированная машина, которой управлял смертник, врезалась в автобус, перевозивший военных. ЧП случилось на дороге Хаш-Захедан (провинция Систан и Белуджистан).



О своей причастности к теракту заявили представители суннитской экстремистской группировки "Джейш аль-Адль".



Глава МИД Ирана Джавад Зариф, прокомментировав теракт на юго-востоке страны, отметил, что вряд ли это случайно совпало с открытием конференции по Ближнему Востоку в Варшаве. По словам министра, "когорты тех же террористов приветствуют это нападение на улицах Варшавы и поддерживают его ботами в соцсетях".



В прошлом Зариф уже называл конференцию в Варшаве "мертворожденной". По мнению главы иранского МИД, речь идет об очередной попытке Соединенных Штатов безосновательно преследовать Тегеран.



Автор: Злата Богатова

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