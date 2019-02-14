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На Камчатке погиб водитель машины, которую ветром вынесло на встречную полосу
14.2.2019 14:24
Фото: znak.com
На Камчатке сильный ветер спровоцировал дорожную аварию, в результате которой погиб водитель иномарки.
Мужчина, управлявший машиной "Тойота Витц", был смертельно травмирован после того, как его автомобиль вынесло на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с двумя машинами.
Смертельный дорожный инцидент произошел в четверг, в утреннее время на территории Елизовского района. ДТП случилось на 30 км трассы федерального значения Морпорт - Аэропорт, передает "Интерфакс - Дальний Восток".
Как рассказали полицейским очевидцы, автомобиль "Тойота Витц" был вынесен на встречку сильным порывом бокового ветра. В результате машина сначала врезалась в микроавтобус "Тойота Хайс", а потом столкнулась с грузовым автомобилем "Мицубиси Кантор", уточняется со ссылкой на представителей регионального управления ГИБДД.
От полученных в аварии ранений водитель "Тойоты Витц" скончался еще до приезда медиков, отметили в ГИБДД. По факту его гибели проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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