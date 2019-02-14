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Певица Катя Лель шокировала признанием о потере зубов после встреч с инопланетянами
14.2.2019 08:50
Фото: o.r-b.ru
Известная российская артистка во время пресс-конференции в Москве поделилась довольно неоднозначным признанием.
По словам Кати Лель, когда состоялся ее первый контакт с представителями инопланетной цивилизации, она лишилась зубов.
Певица Катя Лель рассказала, как потеряла зубы после первой встречи с инопланетянами. Артистка поделилась откровенным признанием на пресс-конференции в Москве. Внеземные существа заставляли ее поднимать руки и открывать рот, и ей приходилось проводить в таком положении по несколько часов. В это время инопланетяне якобы вливали артистке некие загадочные вещества (Лель назвала их лекарствами). После таких случаев у певицы даже изменялся цвет десен.
Впервые контакт с инопланетными существами у Кати Лель состоялся 9 июня 1990 года, когда будущая звезда еще жила в Нальчике. На пресс-конференции певица уточнила, что в тот день все случилось на глазах ее родственников и соседа. После свечения за окном раздалась некая мелодия, Лель увидела "лучи синего оттенка с желтым и красным цветом", упавшие в центр круга, которые приняла за запуск ракет.
Вскоре оказалось, что у артистки нет зубов. Отреагировав на просьбу сестры, Лель подошла к зеркалу, открыла рот и не поверила своим глазам, ведь она в прошлом никогда "не вырывала зубы". Позднее выяснилось, что у певицы также пропала носовая перегородка, поведала 44-летняя исполнительница хитов "Джага-джага" и "Муси-пуси".
На пресс-конференции певица отметила, что информацию об ее контактах с пришельцами (Лель описывает одного из них как миловидного голубоглазого блондина в кожаной куртке, предлагавшего улететь на его корабле) могут подтвердить ее родные - мать и сестра.
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