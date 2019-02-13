Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Стилисты назвали самого модного актера Голливуда

13.2.2019 17:50

Фото: twimg.com



Самым стильным среди голливудских актеров эксперты сочли 23-летнего франко-американского киноартиста Тимоти Шаламе, передает Independent.



Как оказалось, стиль звезды в последнее время был наиболее эффектным и запоминающимся.



Модные критики отметили очень удачный образ Тимоти Шаламе еще в минувшем январе, когда артист появился на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в черной блестящей портупее в стиле БДСМ. Практически сразу новинка французского модного дома Louis Vuitton заняла лидирующие позиции среди наиболее популярных мужских трендов.



С одобрением ведущие стилисты восприняли и брючные костюмы Alexander McQueen, которые Шаламе выбрал для кинематографической премии "Выбор критиков" и Международного кинофестиваля в Лондоне. Один из этих костюмов обращал на себя внимание из-за ярких мазков краски, а второй был не менее эффектно украшен большими бутонами красных роз.



Особо стилисты выделили последний выход актера. На премию BAFTA Шаламе прибыл в серебряном пиджаке с красно-черным леопардовым принтом. На актере была рубашка из такой же ткани, а черные брюки он решил заправить в высокие ботинки.



Автор: Злата Богатова

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