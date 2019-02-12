Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутии водитель микроавтобуса уснул за рулем: 6 человек попали в больницу

12:28

Фото: vk.me



В Якутии в шесть человек попали в больницу после ДТП с участием микроавтобуса.



Как передает ТАСС, водитель транспортного средства уснул за рулем. В результате автобус перевернулся.



В ходе начатой проверки установлено, что в салоне перевернувшегося микроавтобуса в момент ЧП находилось восемь пассажиров. После аварии в больницу с черепно-мозговыми травмами были экстренно доставлены шесть из них.



Со ссылкой на источник в экстренных службах региона уточняется, что инцидент случился примерно в 6:00 по местному времени (00:00 по Москве). Микроавтобус Toyota Hiace Regius опрокинулся на территории Верхневилюйского района, неподалеку от населенного пункта Хомустах.



По факту ДТП на трассе федерального значения "Вилюй" уже проводится проверка. По версии правоохранителей, водитель мог уснуть за рулем. Как заявили в республиканской ГИБДД, ни один из пассажиров, которые ехали из Якутска в Нюрбу, не был пристегнут.



Кроме того, водитель осуществлял перевозки нелегально, собирая желающих на маршрут при помощи интернет-приложения. Мужчина заявил, что якобы первый раз оказывал такую услугу.



Автор: Злата Богатова

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