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В Русском музее из-за протекающей крыши намокли картина и икона
12:07
Фото: cultradio.ru
В хранилище Русского музея из-за протекающих перекрытий крыши вода попала на картину и икону, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали представители учреждения, учитывая выявленные проблемы, руководство уже приняло решение об особом режиме контроля фондов.
После того, как сотрудниками музея были выявлены протечки в целом ряде фондов, в выходные дни в рамках особого режима контроля уже установили дежурство хранителей.
Представители музейного учреждения при этом подчеркнули, что угрозы сохранности холста на "Портрете Александра II", который был создан художником Ф. Рейхертом в 1862 году, и иконы "Чудеса Богородицы тихвинской" XVII века, к счастьюы, нет.
Отмечается, что икону можно будет увидеть на готовящейся выставке "Осень русского Средневековья". Открытие этой экспозиции запланировано на 21 февраля".
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