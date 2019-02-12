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В Подмосковье скончался жестоко избитый борец с коррупцией
11:22
Фото: ren.tv
В подмосковном Воскресенске скончался глава местного филиала "Центра противодействия коррупции в органах государственной власти" (ЦПК) Дмитрий Грибов. Общественник был доставлен в больницу после того, как его избили двое неизвестных.
По факту гибели Дмитрия Грибова возбуждено уголовное дело, заявили представители регионального СУ СКР. Обстоятельства нападения выясняются, полицейские разыскивают лиц, причастных к этому преступлению. В ведомстве имени погибшего мужчины не назвали, однако в ряде открытых источников утверждается, что речь идет именно о борце с коррупцией Грибове.
В СКР отметили, что преступление было совершено вечером минувшего понедельника, 11 февраля, на территории поселка Виноградово. Двое злоумышленников в масках избили мужчину во дворе многоэтажного дома. Нападавшие наносили удары, предположительно, битами, целясь в голову. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.
Потерпевшего незамедлительно доставили в больницу, однако повреждения оказались слишком тяжелыми. Несмотря на все усилия реаниматологов мужчина скончался через несколько часов.
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