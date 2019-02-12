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Во Вьетнаме погибли двое туристов из РФ
01:46
Фото: vk.me
Двое россиян погибли во время отдыха во Вьетнаме, передает местный портал Tuoi Tre.
По данным портала, мужчин накрыло волной в минувший вторник, 12 февраля, на пляже курорта Нячанг.
Со ссылкой на источники в местных экстренных службах уточняется, что первым попал в беду мужчина пожилого возраста. Россиянина накрыло волной, после чего он начал тонуть. На помощь к нему бросился молодой человек, но и его поглотила вода.
Дежурившие на пляже спасатели сразу же вытащили мужчин на берег, после чего приступили к реанимационным мероприятиям, включая трахеостомию. Россиян, находившихся в бессознательном состоянии, доставили в больницу, но врачам не удалось их спасти. Примерно через полчаса мужчины скончались.
Местные спасатели, прокомментировав случившееся, подчеркнули, что администрация курорта предупреждала отдыхающих о том, что в этот день не стоит плавать. В воде было опасно из-за слишком высоких волн. Кроме того, мужчины не были трезвы во время купания. По словам одного из пляжных спасателей, он и его коллеги ощутили запах спиртного, когда делали искусственное дыхание пострадавшим.
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