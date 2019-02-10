Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Действия сотрудников ГАИ во Владимире при задержании нарушителя оценит комиссия из Москвы

10.2.2019 20:44

Фото: vk.me



Действия сотрудников ГАИ во Владимире при задержании нарушителя предстоит оценить специальной комиссии, которая прибудет из Москвы, передает агентство "Интерфакс".



Ранее в СМИ появились сообщения о неком "живом щите" из машин.



В областной Госавтоинспекции, прокомментировав инцидент, уточнили, что во время погони за нарушителем было повреждено не менее четырех машин. Как рассказал руководитель регионального ведомства Артур Амосов, водитель автомобиля "Шкода", игнорируя требования сотрудников ГИБДД, продолжал движение по встречной полосе, не обращая при этом внимания на сигналы светофора.



Допуская столкновения с машинами, двигавшимися в том же направлении, автомобилист совершал крайне опасные маневры. В результате возникла ситуация, потенциально опасная для жизни других людей. Учитывая плотность транспортного потока силовики не могли применять спецсредства или огнестрельное оружие.



В результате на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире было принято решение о том, чтобы полностью перекрыть автодвижение. По словам Амосова, после вынужденной остановки нарушитель пытался резко продолжить движение, однако был вскоре задержан.



Личность злоумышленника установлена, им оказался житель Волгограда 1990 года рождения. В прошлом он уже не раз нарушал ПДД. По словам мужчины, в последнее время он работал в такси.



В местных СМИ ранее распространились сообщения о том, что полицейские останавливали машины, проезжающие мимо, а потом выстраивали из них заслон. Обстоятельства инцидента будет выяснять комиссия из Москвы.



Автор: Злата Богатова

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