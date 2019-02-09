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В Москве отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча
11:28
Фото: vse.media
В Москве после матча юных хоккеистов в больницу был доставлен отец одного из игроков.
По данным столичной полиции, в мужчину во время игры выстрелил отец другого ребенка. ЧП случилось после перепалки, стихийно возникшей между родственниками маленьких спортсменов.
Как передает "Спорт-Экспресс", ЧП случилось в ходе встречи хоккейных команд "Северная Звезда" и "Дмитров". Матч проводился на улице Заповедная. Примерно в 17 часов между отцами двух юных игроков вспыхнула ссора.
В разгар конфликта один из мужчин, вероятно, исчерпав аргументы, достал имевшееся при нем оружие и выстрелил оппоненту в голову. по данным представителей правоохранительных органов, речь идет о травматическом пистолете "Оса". Сразу после этого стрелявший сдался сотрудникам полиции.
Пострадавшего с ранением головы доставили в больницу. На видео, появившемся в Сети, видно, как отца десятилетнего хоккеиста с забинтованной головой выкатывают на носилках.
Стрелявший задержан, ему уже предъявлены обвинения в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту ЧП.
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