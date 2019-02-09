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В Киеве за попытку штурма полицейского управления задержаны около 40 человек


9.2.2019 21:36
В Киеве за попытку штурма полицейского управления задержаны около 40 человекФото: livejournal.com

Полиция Киева задержала сегодня около сорока человек, которые спровоцировали потасовку с правоохранителями на территории Подольского района украинской столицы.

По данным СМИ, неизвестные пытались ворваться в здание управления полиции, после чего началась массовая драка.

Как сообщают представители отдела коммуникации полицейского управления Киева, после инцидента на Контрактовой площади были задержаны несколько десятков людей. Они пытались сломать входные двери в ведомственное здание и использовали газовые баллончики, а потом спровоцировали драку с полицейскими.

Отмечается, что ранее на Контрактовой площади состоялся ряд массовых акций, включая мероприятие, организованное кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. После того, как в полицию доставили группу людей, а потом выпустили, на помощь к задержанным поспешила некая "группа поддержки". Именно эти лица и устроили погром.

Силовики доставили в отделение наиболее активных участников беспорядков, в общей сложности более тридцати человек. По факту потасовки уже возбудили уголовные дела по статьям о насилии в отношении правоохранителей, попытке захвата государственных зданий и хулиганстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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