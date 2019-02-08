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Глава штаба ВМС США призвал к «наступлению» на Россию


11:17
Глава штаба ВМС США призвал к «наступлению» на РоссиюФото: eastday.com

Соединенные Штаты должны переходить к "наступлению", чтобы спровоцировать Россию и Китай на ответные действия, убежден американский адмирал Джон Ричардсон. С соответствующим заявлением командующий военно-морскими операциями ВМС США выступил в Атлантическом совете.

Призвав официальный Вашингтон к началу активных действий, Джон Ричардсон высказал ряд обвинений в адрес российского руководства. В частности, он указал на блокирование акватории Азовского моря и наращивание военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье, передает издание Business Insider.

Отвечая на вопросы, связанные с глобальными угрозами, американский адмирал указал на необходимость проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина. Учитывая, что Москва в последнее время существенно "усилила контроль над ключевыми водными магистралями", для Вашингтона настал час "нанести удар первым", заявил Ричардсон.

Власти США также должны задуматься над тем, чтобы "дать отпор" и усилить давление в "паре регионов".
По мнению адмирала, "было бы замечательно", если бы Соединенным Штатам удалось "вынудить русских" реагировать на действия американских военных. При этом Ричардсон назвал россиян конкурентами.

Напомним, осенью прошлого года в России были арестованы двенадцать украинских моряков, которые на трех кораблях нарушили правила прохода из Черного в Азовское море. Они пересекли госграницу, взяв курс на Керченский пролив, проигнорировав при этом требования российских пограничников. В результате представителям службы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ было применено оружие, вскоре после чего украинские суда удалось задержать. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Вскоре после этого инцидента Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя. В документе, который был внесен по инициативе Украины, выражалось осуждение в связи с возведением моста через Керченский пролив, а также препятствование международному судоходству в водах Азовского моря.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 319

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