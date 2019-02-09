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Омбудсмен рассказала о конфликте в колонии под Самарой, где пострадали 12 человек
9.2.2019 09:48
Фото: gvol.ru
Правоохранительные органы Самарской области выясняют количество участников инцидента, случившегося в колонии № 5, передает агентство "Интерфакс".
Как отметила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова, в месте ЧП находились десятки осужденных, но не все из них ввязались в конфликт.
По словам Ольги Гальцовой, в момент происшествия столовую как раз покидали три отряда, в каждом из которых - восемьдесят человек. После начала конфликта некоторые из них направились в помещение, где проживают осужденные из отряда обслуживающих.
Согласно предварительной информации, во время ужина арестант из отряда обслуживания позволил себе оскорбительные реплики в адрес осужденных другого отряды, которые как раз принимали пищу. Вскоре в помещении, где проживает отряд обслуживания, было зафиксировано возгорание матрасов.
Омбудсмен также отметила, что диагноз черепно-мозговая травма не был подтвержден у четырех из пяти пострадавших, которых после случившегося экстренно доставили в больницу им. Пирогова. В настоящее время в этом медицинском учреждении на обследовании остается лишь один осужденный. Остальных уже переведены в больницу при ФСИН, которая расположена на улице Физкультурной.
По данным СМИ, вечером минувшей пятницы 8 февраля, в результате массовой драки в указанной колонии могли пострадать по меньшей мере двенадцать человек. Пятеро были доставлены в больницу им. Пирогова, еще семь, надышавшиеся дыма во время пожара, попали на улицу Физкультурную.
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