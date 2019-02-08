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В Канаде вынесли приговор садовнику, убившему восемь геев
01:56
Фото: REUTERS / Facebook/Handout/File Photo
В Канаде завершились судебные слушания по громкому делу ландшафтного дизайнера Брюса Макартура. Как передает РИА Новости, обвинявшегося в серии убийств садовника из Торонто приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения на ближайшие четверть века.
Жителя Торонто, который был арестован около года назад, признали виновным в гибели восьми гомосексуалистов. Как писали тогда канадские СМИ, деятельность в качестве ландшафтного дизайнера позволяла Брюсу Макартуру прятать останки жертв. Как установили полицейские в ходе расследования, трупы находились в саду одного из клиентов садовника.
Отмечается, что свою вину в содеянном 67-летний канадец признал лишь в конце января этого года.
Местное издание Globe and Mail напоминает, что примерно год назад в квартире Макартура нашли юношу, привязанного к кровати. Позже выяснилось, что всех жертв он выбирал среди жителей района Гей-Виллидж, который в Торонто считается местной гомосексуальной общиной. Первым погиб знакомый садовника, он был убит еще в 2010 году. В течение последующих семи лет Макартур расправился с двумя иммигрантами из Афганистана, двумя беженцами из Шри-Ланки, выходцем из Ирана, уроженцем Турции и местным жителем, не имевшим определенного места жительства.
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