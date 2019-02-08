Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ингушетии тяжело ранен сотрудник ЧОП, пытавшийся остановить грабивших почту преступников

01:09

Фото: vse.media



В ингушском Карабулаке совершено вооруженное нападение на почтовое отделение, передают российские СМИ.



В результате ЧП получил тяжелые ранения сотрудник ЧОП, приехавший к месту происшествия после нажатия тревожной кнопки.



Со ссылкой на источники в республиканском полицейском главке сообщается, что раненый мужчина сейчас находится в реанимации. Врачи уже провели сложную операцию и продолжают бороться за жизнь пациента. Наиболее серьезным, по словам медиков, оказалось ранение головы.



ЧП случилось накануне, 8 февраля, примерно в 16:30 по местному времени. В почтовое отделение в Карабулаке вошли двое вооруженных мужчин, лица которых закрывали маски. После того, как преступники потребовали отдать им деньги, работницы почты незаметно нажали тревожную кнопку.



Через несколько минут после сигнала к месту происшествия прибыли представители ЧОП, которое обеспечивает безопасность объекта. Один из них был тяжело ранен сообщником преступников, который оставался в машине "Лада Приора" у здания. Это случилось, когда охранник предпринял попытку самостоятельно задержать злоумышленников.



По данным полиции, забрав порядка двухсот тысяч рублей, преступники сели в ожидавший их автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.



Напомним, несколько дней назад было совершено вооруженное нападение на почтовое отделение в ингушской Сунже. Двое мужчин, угрожая женщине-оператору пистолетом, украли деньги и скрылись.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 305

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:56 В Канаде вынесли приговор садовнику, убившему восемь геев

В Канаде вынесли приговор садовнику, убившему восемь геев 8.2.2019 23:43 В центре Уфы поймали дикую куницу, которая пробралась в квартиру и устроила погром

В центре Уфы поймали дикую куницу, которая пробралась в квартиру и устроила погром 8.2.2019 19:52 На востоке Сирии найдено массовое захоронение жертв террористов

На востоке Сирии найдено массовое захоронение жертв террористов 8.2.2019 17:38 Жительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошек

Жительница Тюмени оставила дочь на неделю в компании 30 грязных и больных кошек 8.2.2019 14:10 Правительство Японии провело спецзаседание после жестокого убийства ребенка