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В Ингушетии тяжело ранен сотрудник ЧОП, пытавшийся остановить грабивших почту преступников


01:09
В Ингушетии тяжело ранен сотрудник ЧОП, пытавшийся остановить грабивших почту преступниковФото: vse.media

В ингушском Карабулаке совершено вооруженное нападение на почтовое отделение, передают российские СМИ.

В результате ЧП получил тяжелые ранения сотрудник ЧОП, приехавший к месту происшествия после нажатия тревожной кнопки.

Со ссылкой на источники в республиканском полицейском главке сообщается, что раненый мужчина сейчас находится в реанимации. Врачи уже провели сложную операцию и продолжают бороться за жизнь пациента. Наиболее серьезным, по словам медиков, оказалось ранение головы.

ЧП случилось накануне, 8 февраля, примерно в 16:30 по местному времени. В почтовое отделение в Карабулаке вошли двое вооруженных мужчин, лица которых закрывали маски. После того, как преступники потребовали отдать им деньги, работницы почты незаметно нажали тревожную кнопку.

Через несколько минут после сигнала к месту происшествия прибыли представители ЧОП, которое обеспечивает безопасность объекта. Один из них был тяжело ранен сообщником преступников, который оставался в машине "Лада Приора" у здания. Это случилось, когда охранник предпринял попытку самостоятельно задержать злоумышленников.

По данным полиции, забрав порядка двухсот тысяч рублей, преступники сели в ожидавший их автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Напомним, несколько дней назад было совершено вооруженное нападение на почтовое отделение в ингушской Сунже. Двое мужчин, угрожая женщине-оператору пистолетом, украли деньги и скрылись.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 305

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