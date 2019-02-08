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США отреагировали на призыв Минобороны уничтожить вооружение, нарушающее ДРСМД
00:03
Фото: e-news.pro
Соединенные Штаты отреагировали на призыв российского оборонного ведомства возвратиться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ликвидировав все виды вооружения, которые нарушают условия данного соглашения.
Как заявили в Постпредстве США при НАТО, в прошлом Вашингтон не раз привлекали российских должностных лиц в разных инстанциях, в том числе, спецкомиссию по проверке ДРСМД, для того, чтобы объяснить: действия американской стороны в этих сферах полностью соответствуют всем требованиям документа.
Американские дипломаты отреагировали на предложение, с которым ранее выступило российское оборонное ведомство. В Москве призвали руководство Соединенных Штатов к выполнению ДРСМД и полному уничтожению вооружения тех видов, которые могут нарушать условия двустороннего соглашения. Особую обеспокоенность в РФ вызвали наземная система ПРО "Иджис", баллистические ракеты-мишени и боевые беспилотники.
Ранее глава американского Госдепартамента Майк Помпео объявил о том, что США намерены приостановить свое участие в договоре, начиная с 2 февраля. По словам иностранного дипломата, Москва может спасти соглашение за полгода. В случае, если власти РФ за указанный срок не смогут вернуться "к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора", соглашение будет окончательно завершено, подчеркнул глава Госдепа.
Сразу после этого российский президент Владимир Путин, объявив о приостановке участия в ДРСМД, сделал заявление о начале деятельности по созданию ракет новых видов. По словам лидера, РФ Москва даст зеркальный ответ на решение властей США о выходе из договора.
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