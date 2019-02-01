Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Москва приостановила участие в ДРСМД

16:24

Фото: 3mv.ru



Глава российского государства Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД, передает агентство "Интерфакс".



Президент РФ также сообщил о начале деятельности по созданию ракет новых видов.



По словам российского лидера, Москва даст зеркальный ответ на решение властей США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российское руководство намерено также приостановить свое участие в данном соглашении.



Владимир Путин также сообщил о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию ракет новых видов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с руководителями дипломатического и оборонного ведомств Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.



Напомним, ранее глава американского Госдепартамента Майк Помпео объявил о том, что США намерены приостановить свое участие в договоре, начиная с сегодняшнего дня, 2 февраля. По словам иностранного дипломата, Москва может спасти соглашение за полгода. В случае, если власти РФ за указанный срок не смогут вернуться "к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора", соглашение будет окончательно завершено, подчеркнул глава Госдепа.



Помпео при этом указал на риски для жителей США и Европы, возникающие при нарушении договора со стороны Москвы. Кроме того, проблемы препятствуют выстраиванию эффективных отношений Москвы и Вашингтона, подчеркнул американский деятель.



Подписанный в конце 1987 года Договор о РСМД вступил в законную силу 1 июня 1988 года, ознаменовав конец ракетного кризиса в Европе. Обстановка тогда серьезно обострилась из-за размещения советских ракет и американских "Першингов". В соответствии с этим документом предполагалось уничтожить целый класс ракет. В договоре указывалось, что странам запрещается производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования различной дальности. Это касалось и ракетных пусковых установок.



Автор: Злата Богатова

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