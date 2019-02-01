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Помпео: США приостанавливают участие в договоре о РСМД
1.2.2019 21:57
Фото: e-news.pro
Соединенные Штаты объявили о приостановлении участия в договоре о РСМД со 2 февраля.
Как передает агентство "Интерфакс", с соответствующим заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Москва может спасти соглашение за полгода.
Объявив о том, что Вашингтон приостановил участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Майк Помпео упомянул шесть месяцев. В течение этого срока Москва еще может спасти соглашение, заявил госсекретарь Соединенных Штатов. В случае, если российские власти за указанные полгода не вернутся "к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора", соглашение будет окончательно завершено, подчеркнул глава Госдепа.
Помпео при этом отметил, что нарушение договора со стороны России препятствует эффективным двусторонним отношениям, перечеркивая шансы на все перспективы к улучшению связей двух государств. Кроме того, нарушение Москвой договора создает риски для миллионов жителей США и Европы.
Еще до официального заявления Майка Помпео в Москве предполагали, что американское руководство может пойти на такой шаг. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телевизионному каналу "Россия 24" (ВГТРК) говорил о том, что Соединенные Штаты развернули системы ПРО на территории Румынии и готовятся к подобным действиям в Польше. В общей сложности речь идет о сорока восьми крылатых ракетах. При таком развитии событий в вероятной зоне поражения могут оказаться центральные районы России, и в Москве это учитывают, подчеркивал Рябков.
Подписанный в конце 1987 года Договор о РСМД вступил в законную силу 1 июня 1988 года, ознаменовав конец ракетного кризиса в Европе. Обстановка тогда серьезно обострилась из-за размещения советских ракет и американских "Першингов". В соответствии с этим документом предполагалось уничтожить целый класс ракет. В договоре указывалось, что странам запрещается производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования различной дальности. Это касалось и ракетных пусковых установок.
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