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На востоке Сирии найдено массовое захоронение жертв террористов


8.2.2019 19:52
На востоке Сирии найдено массовое захоронение жертв террористов Фото: primedia.co.za

В Дейр-эз-Зоре обнаружено массовое захоронение жертв террористов, передает ТАСС.

Всех пленников казнили незадолго до того, как регион был освобожден правительственными войсками.

По словам начальника полицейского управления провинции Дейр-эз-Зор генерала Низара Хасана, останки десятков сирийцев были найдены на окраине города Эль-Маядин. Погибшие пленники были убиты террористами незадолго до того, как боевиков изгнали из этого региона.

Как сообщает информационное агентство SANA, в прошлом в этом районе, неподалеку от средневековой крепости Эр-Рахба на протяжении двух лет располагалась база радикалов "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки в РФ признана террористической и официально запрещена).

Генерал пояснил, что на месте бывшего лагеря игиловцев выявлены подземные укрытия и туннели. Кроме того, под землей действовала мастерская по производству боеприпасов.

В прошлом сведения об обнаружении массовых захоронений мирных граждан и военнослужащих уже приходили и из Ирака. Иногда речь шла о сотнях и тысячах жертв боевиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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