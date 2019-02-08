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В Петербурге задержали приезжих из Таджикистана, стрелявших в соотечественницу


8.2.2019 13:30
В Петербурге задержали приезжих из Таджикистана, стрелявших в соотечественницуФото: rl0.ru

В Петербурге стреляли в гражданку Таджикистана, 1990 года рождения, передают российские СМИ.

Преступление было совершено на территории Выборгского района Северной столицы. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, петербургским полицейским уже удалось установить личность подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались шесть соотечественников пострадавшей женщины. К настоящему времени все они задержаны.

В региональном полицейском главке уточнили, что в минувший четверг, 7 февраля, в одну из больниц Северной столицы была экстренно доставлена иностранная гражданка. В момент поступления пациентка находилась в состоянии средней тяжести. Женщина пояснила врачам, что около дома 2/2 по улице Асафьева ей в глаз выстрелил некий неизвестный мужчина.

Несмотря на слова пострадавшей, уголовное дело следственные органы возбудили по статье о хулиганстве, которое было по предварительному сговору совершено группой лиц. В причастности к преступлению подозреваются шесть выходцев из Таджкистана. Все они уже задержаны.

В полиции пояснили, что фигурантами этого дела являются пятеро мужчин, возраста от 19 до 39 лет, а также 42-летняя женщина. Все они официально безработные.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 268

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