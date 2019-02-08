|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ростове-на-Дону ищут преступников, оставивших у больницы тела убитых и раненых
8.2.2019 12:55
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону приступили к проверке по факту перестрелки, в которой погиб один человек и двое получили ранения.
Как передают региональные СМИ, к инциденту могут быть причастны уроженцы республик Северного Кавказа.
Сигнал в полицию поступил от сотрудников больницы скорой медицинской помощи, рядом с которой неизвестные оставили нескольких мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, один из пострадавших от полученных повреждений скончался.
Сведения о количестве раненых пока поступают довольно противоречивые. В различных источников указывается, что в результате ЧП могли пострадать от двух до четырех человек.
После случившегося на территории города объявили о введении плана "Сирена", по тревоге подняли отдел полиции Ворошиловского района. Обстоятельства инцидента выясняются.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|