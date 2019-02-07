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В ХМАО найден погибшим мужчина, пропавший без вести после взрыва на месторождении
10:56
Фото: cdnvideo.ru
В ХМАО найден погибшим работник, пропавший без вести повле взрыва на конденсатопроводе под Сургутом.
Как передает агентство "Интерфакс-Урал", после ЧП мужчина 1981 года считался пропавшим без вести.
Информацию об обнаружении тела погибшего работника месторождения уже подтвердили представители региональных следственных органов.
ЧП случилось в минувшую среду, 6 февраля, на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По уточненным данным, неподалеку от дороги на Ян-Лорское месторождение при выполнении ремонтных работ произошла разгерметизация участка конденсатопровода "Уренгой-Сургут". Процесс сопровождался выбросом конденсата газа и спровоцировал мощный взрыв. Возгорания зафиксировано не было.
В результате взрыва смертельные ранения получил рабочий 1966 года рождения, еще один мужчина без вести пропал. После аварии были начаты его поиски. На месте происшествия находился также водитель спецтехники, он отделался легкими травмами.
Следственные органы региона по итогам проверки уже приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, во время ремонтных работ могли быть нарушены правила безопасности.
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