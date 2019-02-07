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Под Саратовом нетрезвая женщина с годовалым сыном на руках выпала из окна шестого этажа
7.2.2019 23:43
Фото: timenews.in.ua
Полиция города Балаково (Саратовская область) приступила к проверке по факту госпитализации 42-летней местной жительницы и ее годовалого сына.
По предварительным данным, женщина с ребенком выпали из окна квартиры на шестом этаже.
Как передают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сигнал о ЧП в экстренные службы поступил в четверг, 7 февраля. Сотрудники одной из больниц Балаково сообщили о том, что к ним доставлена 42-летняя женщина и ее маленький сын, выпавшие из окна собственной квартиры, которая находится на шестом этаже.
В ходе начатой проверки выяснилось, что в момент падения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, из официальных источников пока не поступало.
На портале региональной прокуратуры уточняется, что по факту случившегося уже проводится проверка. В ее рамках правоохранители будут выяснять, в каких условиях жил и воспитывался годовалый мальчик.
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