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Под Саратовом нетрезвая женщина с годовалым сыном на руках выпала из окна шестого этажа


7.2.2019 23:43
Под Саратовом нетрезвая женщина с годовалым сыном на руках выпала из окна шестого этажаФото: timenews.in.ua

Полиция города Балаково (Саратовская область) приступила к проверке по факту госпитализации 42-летней местной жительницы и ее годовалого сына.

По предварительным данным, женщина с ребенком выпали из окна квартиры на шестом этаже.

Как передают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сигнал о ЧП в экстренные службы поступил в четверг, 7 февраля. Сотрудники одной из больниц Балаково сообщили о том, что к ним доставлена 42-летняя женщина и ее маленький сын, выпавшие из окна собственной квартиры, которая находится на шестом этаже.

В ходе начатой проверки выяснилось, что в момент падения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Информации о том, в каком состоянии находятся пострадавшие, из официальных источников пока не поступало.

На портале региональной прокуратуры уточняется, что по факту случившегося уже проводится проверка. В ее рамках правоохранители будут выяснять, в каких условиях жил и воспитывался годовалый мальчик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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