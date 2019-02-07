Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жена Оззи Осборна назвала причины его госпитализации

7.2.2019 18:10

Фото: cloudfront.net



В Соединенных Штатах госпитализировали Оззи Осборна, передает ТАСС.



Как стало известно, врачи диагностировали у музыканта респираторные осложнения после недавно перенесенного гриппа.



Об экстренной госпитализации Оззи Осборна рассказала его супруга Шэрон. На странице в Twitter жена музыканта сообщила, что ее мужу пришлось отправиться в больницу, чтобы поскорее восстановиться после недавно перенесенного гриппа. По словам Шэрон, врачи предложили ему отправиться в клинику, чтобы избавиться от осложнений.



В последних числах минувшего января музыкант рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось перенести европейскую часть гастрольного тура No More Tours II. Предполагалось, что концерты пройдут в период с конца января до начала весны, однако теперь фанаты увидят артиста лишь в сентябре текущего года.



Как объяснял Оззи Осборн, сейчас он просто не в состоянии давать концерты на открытых площадках, учитывая холода. Музыкант ссылался на врачей, которые убеждали его отменить выступления, ведь иначе бы возникал риск развития пневмонии.



Автор: Злата Богатова

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