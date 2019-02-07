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СМИ: Третий фигурант «дела Скрипалей» может до сих пор находиться в Великобритании
7.2.2019 14:03
Фото: twimg.com
В деле об инциденте в Солсбери появился еще один фигурант, передают британские СМИ.
Как стало известно, к отравлению Скрипалей, по мнению Лондона, может быть причастен некий Сергей Федотов.
По данным газеты The Daily Telegraph, Сергей Федотов должен был покинуть Великобританию вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых ранее обвинили в причастности к отравлению Скрипалей. Однако в последний момент он решил отменить регистрацию на этот рейс. Утверждается также, что Сергей Федотов - это вымышленное имя "российского агента".
Почему Федотов отказался лететь в Россию, авторы публикации не уточняют. В материале высказываются предположения о том, что он мог остаться в Лондоне по меньшей мере еще на несколько дней после ЧП в Солсбери, когда стало известно, что Скрипали остались живы. Не исключено, что этот человек все еще остается на территории королевства, отмечает издание.
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