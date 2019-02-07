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В Подольске задержаны опекуны умершего в больнице трехлетнего мальчика
7.2.2019 13:18
Фото: livejournal.com
В подмосковном Подольске задержаны опекуны скончавшегося в больнице трехлетнего ребенка.
Напомним, мальчика доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Приемная мать утверждала, что ребенок упал во время купания, однако правоохранители приступили к проверке.
Со ссылкой на источники в региональном главке СКР российские СМИ сообщают о задержании двух жителей подмосковного Подольска по делу о гибели трехлетнего ребенка, взятого ранее под опеку.
Согласно материалам уголовного дела, кроме погибшего мальчика его приемные родители воспитывали трех собственных детей и еще двух - взятых под опеку, возраст полутора и шести лет. В настоящее время двух детей из семьи изъяли, они уже переданы в соответствующие учреждения. При этом следователи выяснили, что приемная мать ранее вступила в фиктивный брак, чтобы добиться удвоенных выплат. На самом деле "муж" подозреваемой сожительствует с ее старшей родной дочерью.
В рамках начатого расследования также были заведены уголовные дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - на опекунов, и по статье о халатности - в отношении региональных служб опеки.
Напомним, сигнал в правоохранительные органы поступил от представителей медицинского учреждения, куда несколько дней назад был экстренно доставлен ребенок с тяжелыми повреждениями. Пациент поступил в состоянии комы. Врачи диагностировали у малыша, воспитывавшегося приемными родителями, серьезную травму головы и ушибы. Так и не придя в сознание, мальчик скончался.
Как установили эксперты, проводившие вскрытие, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Повреждение возникло вследствие по меньшей мере шести "травматических воздействий", которым подвергалась голова и лицо ребенка.
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